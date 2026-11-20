21 августа президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против создателей «Маши и Медведя». Теперь запрещено транслировать мультсериал на Украине, а связанные с ним страницы в соцсетях будут блокировать для украинских пользователей. Украинские власти расценивают мультсериал как российскую пропаганду, «замаскированную под детский контент». По их мнению, он представляет угрозу национальной безопасности страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ведение санкций против создателей «Маши и Медведя» со стороны властей Украины показывает их уродство. По его словам, мультсериал покорил весь мир своей добротой, человечностью и пропагандой лучших человеческих качеств.