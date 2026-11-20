Зрители Netflix потратили 126,6 млн часов на «Машу и Медведя» за полгода
Зрители американского стримингового сервиса Netflix уделили просмотру российского мультсериала «Маша и Медведь» 126,6 млн часов за первую половину 2026 г. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на собственные подсчеты на основе отчета компании.
В расчет вошли пять сезонов, без учета спин-оффов «Машины сказки», «Машкины страшилки» и «Машины песенки». Больше всего просмотров собрали первый и пятый сезоны – 36,7 и 38 млн часов соответственно. На третий сезон зрители потратили 24,5 млн часов, на второй – 22,4 млн, на четвертый – 5 млн.
Для сравнения, российско-британский мультсериал «Буба» из того же отчета собрал вдвое меньше – 58,2 млн часов просмотра.
21 августа президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против создателей «Маши и Медведя». Теперь запрещено транслировать мультсериал на Украине, а связанные с ним страницы в соцсетях будут блокировать для украинских пользователей. Украинские власти расценивают мультсериал как российскую пропаганду, «замаскированную под детский контент». По их мнению, он представляет угрозу национальной безопасности страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ведение санкций против создателей «Маши и Медведя» со стороны властей Украины показывает их уродство. По его словам, мультсериал покорил весь мир своей добротой, человечностью и пропагандой лучших человеческих качеств.