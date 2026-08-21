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Песков прокомментировал санкции против создателей «Маши и Медведя»

Ксения Наумчик

Введение санкций против создателей российского мультсериала «Маша и Медведь» со стороны властей Украины показывает их уродство. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, мультсериал покорил весь мир своей добротой, человечностью и пропагандой лучших человеческих качеств.

«И то, что Украина начала войну и с мультиками тоже, это лишний раз, наверное, показывает уродство киевского режима», – подчеркнул представитель Кремля.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против создателей «Маши и Медведя». Под ограничения попали студия Animaccord, ее основатель и гендиректор, а также сценарист, режиссер и продюсер мультсериала. Санкции также введены против еще трех организаций, связанных с проектом, в том числе против правообладателя «Маши и Медведя». Теперь запрещено транслировать мультсериал на Украине и будут блокировать связанные с ним страницы в соцсетях для украинских пользователей. Украинские власти расценивают мультсериал как российскую пропаганду, «замаскированную под детский контент». По их мнению, он представляет угрозу национальной безопасности страны.

2 июля в Великобритании 50 депутатов потребовали запретить показ «Маши и Медведя» на территории королевства из-за «российской пропаганды». Инициатива парламентариев появилась после того, как компания Netflix приобрела права на показ еще двух сезонов сериала. В пример элемента пропаганды депутаты привели эпизод, в котором Маша одета в «фуражку танкиста и форму советской эпохи». Упоминается также серия, где героиня носит нечто похожее на «фуражку советского пограничника». Авторы инициативы выразили мнение, что головной убор «исторически ассоциируется с НКВД». Депутаты в Великобритании также сослались на идеи украинских властей о том, что «Маша и Медведь» якобы может быть инструментом мягкой силы РФ.

«Маша и Медведь» – анимационный сериал студии Animaccord. Его показывают по всему миру на более чем 40 языках. Первый показ мультсериала прошел 7 января 2009 г. 

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