Зеленский на 10 лет ввел санкции против создателей «Маши и Медведя»
Президент Украины Владимир Зеленский на 10 лет ввел санкции против создателей российского мультсериала «Маша и Медведь». Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента.
Под ограничения попали студия Animaccord, ее основатель и генеральный директор, а также сценарист, режиссер и продюсер мультсериала. Санкции также введены против еще трех организаций, связанных с проектом, в том числе против правообладателя «Маши и Медведя».
Ограничения предусматривают в том числе запрет на трансляцию мультсериала на территории Украины и блокировку связанных с ним страниц в социальных сетях для украинских пользователей.
В офисе Зеленского заявили, что рассматривают «Машу и Медведя» как российскую пропаганду, «замаскированную под детский контент». По мнению украинских властей, мультсериал представляет угрозу национальной безопасности страны.
В марте Зеленский ввел санкции против 10 российских паралимпийцев. Своим указом президент соседней страны ввел рестрикции в отношении 130 граждан России и Ирана. Украинские санкции также затронули 48 юридических лиц из РФ, КНР и Ирана.