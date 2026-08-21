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Зеленский на 10 лет ввел санкции против создателей «Маши и Медведя»

Татьяна Мозолевская

Президент Украины Владимир Зеленский на 10 лет ввел санкции против создателей российского мультсериала «Маша и Медведь». Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента.

Под ограничения попали студия Animaccord, ее основатель и генеральный директор, а также сценарист, режиссер и продюсер мультсериала. Санкции также введены против еще трех организаций, связанных с проектом, в том числе против правообладателя «Маши и Медведя».

Ограничения предусматривают в том числе запрет на трансляцию мультсериала на территории Украины и блокировку связанных с ним страниц в социальных сетях для украинских пользователей.

В офисе Зеленского заявили, что рассматривают «Машу и Медведя» как российскую пропаганду, «замаскированную под детский контент». По мнению украинских властей, мультсериал представляет угрозу национальной безопасности страны.

В марте Зеленский ввел санкции против 10 российских паралимпийцев. Своим указом президент соседней страны ввел рестрикции в отношении 130 граждан России и Ирана. Украинские санкции также затронули 48 юридических лиц из РФ, КНР и Ирана.

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