Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Зеленский ввел санкции против 10 паралимпийцев из России

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 10 российских паралимпийцев. Это следует из указа украинского лидера.

Своим указом президент соседней страны ввел рестрикции в отношении 130 граждан России и Ирана. Украинские санкции также затронули 48 юридических лиц из РФ, КНР и Ирана.

Введение санкций произошло после того, как сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады в Италии. В копилке российских спортсменов 12 медалей – восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые.

На Паралимпийских играх в Италии выступали шесть российских спортсменов. В состав делегации вошли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян (с лидером Сергеем Синякиным), а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.

Первое место на соревновании заняла сборная Китая, на втором месте – команда США.