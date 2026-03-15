Зеленский ввел санкции против 10 паралимпийцев из России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 10 российских паралимпийцев. Это следует из указа украинского лидера.
Своим указом президент соседней страны ввел рестрикции в отношении 130 граждан России и Ирана. Украинские санкции также затронули 48 юридических лиц из РФ, КНР и Ирана.
Введение санкций произошло после того, как сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады в Италии. В копилке российских спортсменов 12 медалей – восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые.
На Паралимпийских играх в Италии выступали шесть российских спортсменов. В состав делегации вошли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян (с лидером Сергеем Синякиным), а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.
Первое место на соревновании заняла сборная Китая, на втором месте – команда США.