Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады в Италии
По итогам Паралимпийских игр в Италии сборная России финишировала третьей в общекомандном зачете, сообщает Международный паралимпийский комитет. В копилке российских спортсменов 12 медалей – восемь золотых, одну серебряная и три бронзовые. Сборная Китая заняла первое место в медальном зачете. У спортсменов из Поднебесной 15 золотых медалей,13 серебряных и три бронзовых. На втором месте команда США: спортсмены завоевали 12 золотых медалей, пять серебряных и шесть бронзовых.
На Паралимпийских играх в Италии выступали шесть российских спортсменов. В состав делегации вошли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян (с лидером Сергеем Синякиным), а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.
В активе Варвары Ворончихиной – золото в слаломе и супергиганте, серебро в гигантском слаломе, а также бронза в скоростном спуске. Алексей Бугаев стал первым в слаломе и завоевал две бронзы – в скоростном спуске и гигантском слаломе.
Анастасия Багиян трижды поднималась на высшую ступень пьедестала, выиграв спринт, а также гонки на 10 и 20 км. Иван Голубков также завоевал два золота в «разделках» на 10 и 20 км.
Министр спорта России Михаил Дегтярев поздравил российских спортсменов с успешным выступлением.
«Выступая в меньшинстве, наша сборная вошла в топ-3 лучших команд с восемью золотыми медалями, одной серебряной и тремя бронзовыми. Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, наши паралимпийцы неизменно добиваются впечатляющих результатов, своими победами и рекордами содействуют упрочению авторитета России как мировой спортивной державы», – написал Дегтярев в Telegram-канале.
Глава ведомства подчеркнул особое значение Паралимпийских игр 2026 г. для российского спорта. Впервые за 12 лет отечественные параатлеты приняли участие в параде стран-участниц под российским флагом и с национальным гимном.
Возвращение российской символики стало возможным благодаря решению генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (IPC) от сентября 2025 г. Большинство стран-участниц проголосовали за восстановление в правах Паралимпийского комитета России (ПКР) после активной дипломатической и юридической работы, проведенной Минспортом, Олимпийским и Паралимпийским комитетами, а также спортивными федерациями.
Важную роль сыграла победа в Спортивном арбитражном суде в Лозанне по иску против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, что во многом определило состав национальной сборной. По словам представителя ведомства, сделан еще один значимый шаг на пути к полноценному возвращению России в мировой спорт.
Паралимпийские игры завершатся 15 марта. Церемония закрытия в Кортина-д'Ампеццо и начнется в 22:30 мск.