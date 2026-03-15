Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады в Италии

По итогам Паралимпийских игр в Италии сборная России финишировала третьей в общекомандном зачете, сообщает Международный паралимпийский комитет. В копилке российских спортсменов 12 медалей – восемь золотых, одну серебряная и три бронзовые. Сборная Китая заняла первое место в медальном зачете. У спортсменов из Поднебесной 15 золотых медалей,13 серебряных и три бронзовых. На втором месте команда США: спортсмены завоевали 12 золотых медалей, пять серебряных и шесть бронзовых.