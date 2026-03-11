Путин поздравил Голубкова с золотом Паралимпиады в лыжной гонке на 10 км
Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Ивана Голубкова с победой на XIV Паралимпийских играх. Спортсмен завоевал золотую медаль в гонке на 10 км среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Благодаря неустанному труду, вере в собственные силы и преданности любимому делу вы блестяще выступили», – говорится в послании.
Глава государства отметил мастерство спортсмена, а также его твердый характер и волю к победе.
До этого сообщалось, что медаль Голубкова стала третьей золотой наградой для сборной России на текущих Играх. Российский спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 24 мин. 5,8 сек. Вторым финишировал китаец Мао Чжунъу с результатом 24 мин. 22,1 сек., третье место занял его соотечественник Чжэн Пэн – 24 мин. 24,5 сек.
10 марта еще одну золотую медаль для российской сборной на Паралимпиаде в Италии завоевала лыжница Анастасия Багиян. Она победила в лыжном спринте с результатом 3 мин. 16,1 сек. А 9 марта золото в супергиганте на Играх в Италии выиграла горнолыжница Варвара Ворончихина, показавшая результат 1 мин. 15,6 сек. Тогда впервые за 12 лет на церемонии награждения прозвучал российский гимн.