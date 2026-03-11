Путин поздравил Голубкова с золотом Паралимпиады в лыжной гонке на 10 км

10 марта еще одну золотую медаль для российской сборной на Паралимпиаде в Италии завоевала лыжница Анастасия Багиян. Она победила в лыжном спринте с результатом 3 мин. 16,1 сек. А 9 марта золото в супергиганте на Играх в Италии выиграла горнолыжница Варвара Ворончихина, показавшая результат 1 мин. 15,6 сек. Тогда впервые за 12 лет на церемонии награждения прозвучал российский гимн.