Российская лыжница Багиян выиграла золотую медаль на Паралимпиаде в Италии
Российская лыжница Анастасия Багиян выиграла вторую золоту медаль для сборной России на Паралимпийских играх в Италии. Она показала результат 3 мин. 16,1 сек. во время лыжного спринта.
9 марта горнолыжница Варвара Ворончихина получила золото в супергиганте на Играх в Италии с результатом 1 мин. 15,6 сек. Тогда же впервые за 12 лет российский гимн прозвучал на церемонии награждения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин поздравит паралимпийцев с победой. «Безусловно, президент будет поздравлять наших паралимпийцев, как, собственно, это всегда делается. Это предмет гордости для всей страны», – сказал он.