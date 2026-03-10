Российская лыжница Багиян выиграла золотую медаль на Паралимпиаде в Италии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин поздравит паралимпийцев с победой. «Безусловно, президент будет поздравлять наших паралимпийцев, как, собственно, это всегда делается. Это предмет гордости для всей страны», – сказал он.