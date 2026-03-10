Газета
Путин поздравит горнолыжницу Ворончихину с победой на Паралимпиаде

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравит паралимпийцев с победой. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя победу горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Паралимпиаде-2026.

«Безусловно, президент будет поздравлять наших паралимпийцев, как, собственно, это всегда делается. Это предмет гордости для всей страны», – сказал Песков. Он отметил важность факта, что на Паралимпиаде в Милане впервые за 12 лет прозвучал российский гимн.

9 марта российским гимн прозвучал на церемонии награждения. Это произошло после того, как Ворончихина получила золото в супергиганте на Играх в Италии с результатом 1 мин. 15,6 сек. Ее победа стала первым золотом российской сборной на Паралимпиаде-2026.

