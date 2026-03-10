Путин поздравит горнолыжницу Ворончихину с победой на Паралимпиаде

«Безусловно, президент будет поздравлять наших паралимпийцев, как, собственно, это всегда делается. Это предмет гордости для всей страны», – сказал Песков. Он отметил важность факта, что на Паралимпиаде в Милане впервые за 12 лет прозвучал российский гимн.