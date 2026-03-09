На Паралимпиаде впервые с 2014 года прозвучал российский гимн

Паралимпиада-2026 проходит в Италии с 6 по 15 марта с участием шести российских спортсменов. 7 марта российская делегация приняла участие в церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 г. в Вероне, пройдя по стадиону с национальным флагом России. Паралимпийская сборная РФ впервые с 2014 г. выступает на Играх под своим национальным флагом.