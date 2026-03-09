На Паралимпиаде впервые с 2014 года прозвучал российский гимн

На Паралимпиаде впервые с 2014 года прозвучал российский гимнГорнолыжница Ворончихина принесла сборной России первое золото
Впервые с 2014 г. на церемонии награждения на Паралимпиаде прозвучал гимн России. Это произошло после того, как российская горнолыжница Варвара Ворончихина получила золото в супергиганте на Играх в Италии с результатом 1 минута 15,6 секунды, пишет «РИА Новости Спорт».
Ворончихина выступает в классе LW 6/8-2 (поражение части руки). Завоеванное ею золото стало первым для российской сборной на Паралимпиаде-2026. Ранее команда завоевала две бронзы, включая медаль Ворончихиной в скоростном спуске.
Паралимпиада-2026 проходит в Италии с 6 по 15 марта с участием шести российских спортсменов. 7 марта российская делегация приняла участие в церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 г. в Вероне, пройдя по стадиону с национальным флагом России. Паралимпийская сборная РФ впервые с 2014 г. выступает на Играх под своим национальным флагом.