Главная / Общество /

Российская горнолыжница Ворончихина взяла первое золото Паралимпиады

Ведомости

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина взяла первое место в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии с результатом 1 минута 15,6 секунды. Об этом сообщает «Спортс».

Ворончихина выступает в классе LW 6/8-2 (поражение части руки). Серебро досталось французской спортсменке Орели Ришар (+1,96), а бронза – шведке Эббе Орше (+2,04).

Золото Ворончихиной стало первым для российской сборной на Паралимпиаде-2026. Прежде команда завоевала две бронзы, в том числе медаль Ворончихиной в скоростном спуске, которую она взяла 7 марта.

Паралимпиада-2026 проходит в Италии с 6 по 15 марта. В ней участвуют шесть российских спортсменов. 7 марта российская делегация приняла участие в церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 г. в Вероне, пройдя по стадиону с национальным флагом России. Паралимпийская сборная РФ впервые с 2014 г. выступает на Играх под своим национальным флагом.

Новость дополняется

