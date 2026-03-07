Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Горнолыжница Ворончихина принесла РФ первую медаль на Паралимпийских играх

Ведомости

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Италии в дисциплине скоростного спуска. Ее результат составил 1 мин 24,47 сек. Об этом сообщает ТАСС.

Для российской команды это первая медаль на Паралимпийских играх в Италии. Ворончихина участвует в категории LW6, где выступают спортсмены с поражением одной руки.

Золотую медаль выиграла шведская спортсменка Эбба Орше, показавшая результат 1 мин 22 сек. Серебро досталось француженке Орели Ришар с результатом 1 мин 23,71 сек.

В Паралимпиаде-2026 примут участие шесть российских спортсменов. Она проходит с 6 по 15 марта в Италии.

7 марта российская делегация приняла участие в церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 г. в Вероне, пройдя по стадиону с национальным флагом России. Как отмечается, паралимпийская сборная РФ впервые с 2014 г. выступает на Играх под своим национальным флагом.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте