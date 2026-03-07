Горнолыжница Ворончихина принесла РФ первую медаль на Паралимпийских играх

7 марта российская делегация приняла участие в церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 г. в Вероне, пройдя по стадиону с национальным флагом России. Как отмечается, паралимпийская сборная РФ впервые с 2014 г. выступает на Играх под своим национальным флагом.