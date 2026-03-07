Горнолыжница Ворончихина принесла РФ первую медаль на Паралимпийских играх
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Италии в дисциплине скоростного спуска. Ее результат составил 1 мин 24,47 сек. Об этом сообщает ТАСС.
Для российской команды это первая медаль на Паралимпийских играх в Италии. Ворончихина участвует в категории LW6, где выступают спортсмены с поражением одной руки.
Золотую медаль выиграла шведская спортсменка Эбба Орше, показавшая результат 1 мин 22 сек. Серебро досталось француженке Орели Ришар с результатом 1 мин 23,71 сек.
В Паралимпиаде-2026 примут участие шесть российских спортсменов. Она проходит с 6 по 15 марта в Италии.
7 марта российская делегация приняла участие в церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 г. в Вероне, пройдя по стадиону с национальным флагом России. Как отмечается, паралимпийская сборная РФ впервые с 2014 г. выступает на Играх под своим национальным флагом.