Российский лыжник Иван Голубков завоевал золото на Паралимпийских играх
На Паралимпийских играх в Италии российский лыжник Иван Голубков завоевал золотую медаль в забеге на 10 км среди спортсменов с нарушениями функций ног. Это золото стало третьим для российской сборной на текущих играх.
Голубков преодолел дистанцию за 24 мин 5,8 сек. Вторым финишировал китаец Мао Чжунъу, показавший результат 24 мин 22,1 сек. Третье место досталось его соотечественнику Чжэн Пэну, который завершил гонку за 24 мин 24,5 сек.
Голубкову 30 лет. Он является шестикратным чемпионом мира и девятикратным обладателем Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди людей с инвалидностью.
10 марта российская лыжница Анастасия Багиян выиграла вторую золотую медаль для сборной России на Паралимпийских играх в Италии. Она показала результат 3 мин. 16,1 сек. во время лыжного спринта.