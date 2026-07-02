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Британские депутаты призвали запретить мультфильм «Маша и медведь»

Ведомости

В Великобритании 50 депутатов потребовали запретить показ мультсериала «Маша и Медведь» на территории королевства из-за «российской пропаганды», сообщила газета The Guardian.

Инициатива парламентариев появилась после того, как компания Netflix приобрела права на показ еще двух сезонов сериала. В пример элемента пропаганды депутаты привели эпизод, в котором Маша одета в «фуражку танкиста и форму советской эпохи». Кроме того, издание напоминает о серии, где героиня носит нечто похожее на «фуражку советского пограничника». Авторы инициативы выразили мнение, что головной убор «исторически ассоциируется с НКВД».

Депутаты в Великобритании также сослались на идеи украинских властей о том, что «Маша и Медведь» якобы может быть инструментом мягкой силы РФ.

«Маша и Медведь» – анимационный сериал студии Animaccord. Его показывают по всему миру на более чем 40 языках. Первый показ мультсериала прошел 7 января 2009 г. В период с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. «Маша и Медведь» замыкал десятку лидеров среди самых популярных проектов на «Кинопоиске».

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