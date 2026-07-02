Британские депутаты призвали запретить мультфильм «Маша и медведь»

Инициатива парламентариев появилась после того, как компания Netflix приобрела права на показ еще двух сезонов сериала. В пример элемента пропаганды депутаты привели эпизод, в котором Маша одета в «фуражку танкиста и форму советской эпохи». Кроме того, издание напоминает о серии, где героиня носит нечто похожее на «фуражку советского пограничника». Авторы инициативы выразили мнение, что головной убор «исторически ассоциируется с НКВД».