Британские депутаты призвали запретить мультфильм «Маша и медведь»
В Великобритании 50 депутатов потребовали запретить показ мультсериала «Маша и Медведь» на территории королевства из-за «российской пропаганды», сообщила газета The Guardian.
Инициатива парламентариев появилась после того, как компания Netflix приобрела права на показ еще двух сезонов сериала. В пример элемента пропаганды депутаты привели эпизод, в котором Маша одета в «фуражку танкиста и форму советской эпохи». Кроме того, издание напоминает о серии, где героиня носит нечто похожее на «фуражку советского пограничника». Авторы инициативы выразили мнение, что головной убор «исторически ассоциируется с НКВД».
Депутаты в Великобритании также сослались на идеи украинских властей о том, что «Маша и Медведь» якобы может быть инструментом мягкой силы РФ.
«Маша и Медведь» – анимационный сериал студии Animaccord. Его показывают по всему миру на более чем 40 языках. Первый показ мультсериала прошел 7 января 2009 г. В период с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. «Маша и Медведь» замыкал десятку лидеров среди самых популярных проектов на «Кинопоиске».