«Обожаю, когда случай врывается в творчество»Актриса театра и кино о Лиле Брик и о том, почему вдруг в ее жизни стало много кино
В прокат вышел фильм режиссера Веры Сторожевой и продюсера Константина Эрнста «Лиля» о Лиле Брик. Это полнометражная версия одноименного девятичасового сериала, который позже выйдет на платформе Start и в эфире «Первого канала». Лилю Брик, одну из самых неординарных женщин XX в., сыграла Мария Смольникова. И это ее первая роль в кино такого масштаба.
В начале кинокарьеры у Смольниковой были две большие и значимые роли – в артхаусном фильме «Дочь» и блокбастере «Сталинград». Несмотря на это, долгое время она воспринималась исключительно как театральная актриса, исполнительница главных ролей во многих знаменитых спектаклях Дмитрия Крымова. Но в последние годы театра в жизни Смольниковой стало гораздо меньше, и в образовавшуюся лакуну хлынул кинематограф: она снялась в проектах Алексея Учителя, Жоры Крыжовникова, Владимира Мирзоева, Антона Желнова, Анны Меликян и т. д. В феврале 2026 г. Смольникова дебютировала как режиссер, поставив в театре «Озеро» спектакль «Гроза».
В интервью «Ведомостям» актриса рассказала, почему, несмотря на обилие постельных сцен в «Лиле», она не смогла отказаться от роли в этом проекте, а также о том, как ей удается совмещать театр и кинематограф и планирует ли дальше заниматься режиссурой.