В начале кинокарьеры у Смольниковой были две большие и значимые роли – в артхаусном фильме «Дочь» и блокбастере «Сталинград». Несмотря на это, долгое время она воспринималась исключительно как театральная актриса, исполнительница главных ролей во многих знаменитых спектаклях Дмитрия Крымова. Но в последние годы театра в жизни Смольниковой стало гораздо меньше, и в образовавшуюся лакуну хлынул кинематограф: она снялась в проектах Алексея Учителя, Жоры Крыжовникова, Владимира Мирзоева, Антона Желнова, Анны Меликян и т. д. В феврале 2026 г. Смольникова дебютировала как режиссер, поставив в театре «Озеро» спектакль «Гроза».