Турцию смогли покинуть 17 задержанных в октябре россиянок
17 российских гражданок, задержанных в Турции за нарушение «морали и общественной безопасности», покинули страну. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Турции.
«По информации посольства России в Турции, по состоянию на 19 ноября страну покинули 17 российских гражданок, задержанных во время полицейских рейдов в клубах города Анкары в конце октября», – сообщили в посольстве (цитата по «РИА Новости»).
В конце октября в Турции задержали 34 россиянок по обвинению в нарушении «морали и общественного порядка». Они были задержаны в ходе полицейских рейдов в ночных клубах Анкары «Максим», «Хавана» и «Фолибержер». Женщины находились в столичном депортационном центре «Акюрт», сотрудники правоохранительных органов изъяли у них мобильные телефоны. С россиянками работал местный адвокат.