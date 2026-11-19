В конце октября в Турции задержали 34 россиянок по обвинению в нарушении «морали и общественного порядка». Они были задержаны в ходе полицейских рейдов в ночных клубах Анкары «Максим», «Хавана» и «Фолибержер». Женщины находились в столичном депортационном центре «Акюрт», сотрудники правоохранительных органов изъяли у них мобильные телефоны. С россиянками работал местный адвокат.