Более 30 россиянок задержали в Турции по обвинению в нарушении морали

В конце июля россиянина задержали в Таиланде по подозрению в руководстве ОПГ. Он находился в международном розыске. Обвиняемый предположительно связан с руководством организованной преступной группировки, носящей международный характер, которая занималась в том числе мошенничеством с ценными бумагами.