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Более 30 россиянок задержали в Турции по обвинению в нарушении морали

Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В Анкаре задержали более 30 россиянок по обвинению в нарушении морали и общественного порядка, сообщили в посольстве России в Турции.

Они были задержаны в ходе полицейских рейдов в ночных клубах Анкары «Максим», «Хавана» и «Фолибержер» в конце октября. Всего задержаны 34 россиянки. «В качестве причины ареста турецкие власти указывают нарушения морали и общественной безопасности», – сообщили в диппредставительстве.

Сейчас они находятся в столичном депортационном центре «Акюрт», у них изъяты мобильные телефоны. Планируется заседание суда, с ними работает местный адвокат.

В конце июля россиянина задержали в Таиланде по подозрению в руководстве ОПГ. Он находился в международном розыске. Обвиняемый предположительно связан с руководством организованной преступной группировки, носящей международный характер, которая занималась в том числе мошенничеством с ценными бумагами.

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