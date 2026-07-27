Россиянин задержан в Таиланде по подозрению в руководстве ОПГ

Россиянина задержали в провинции Пхукет. Как сообщает газета, он разыскивался по запросу об экстрадиции со стороны России. Обвиняемый предположительно связан с руководством организованной преступной группировки, носящей международный характер, которая занималась в том числе мошенничеством с ценными бумагами.