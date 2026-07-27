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Россиянин задержан в Таиланде по подозрению в руководстве ОПГ

Ведомости

Сотрудники иммиграционного бюро полиции Таиланда задержали гражданина России, который находился в международном розыске по подозрению в руководстве крупной транснациональной организованной преступной группировкой (ОПГ), сообщила газета Thai Post. Фамилия и имя подозреваемого не раскрываются.

Россиянина задержали в провинции Пхукет. Как сообщает газета, он разыскивался по запросу об экстрадиции со стороны России. Обвиняемый предположительно связан с руководством организованной преступной группировки, носящей международный характер, которая занималась в том числе мошенничеством с ценными бумагами.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина превысил сроки пребывания в стране. Его арест, как указывает газета, стал результатом сотрудничества миграционного управления, генеральной прокуратуры, госдепартамента Таиланда и правоохранительными органами РФ. После завершения разбирательства власти страны начнут процедуру экстрадиции задержанного в Россию.

19 февраля Таиланд депортировал гражданина РФ, обвиняемого в хищении более 3,2 млрд руб. бюджетных средств при выполнении госконтрактов в рамках целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса. Его передали полицейским РФ в аэропорту Бангкока.

17 июля власти Таиланда задержали четырех граждан России в рамках расследования возможного нарушения законодательства при операциях с элитной недвижимостью в провинции Чонбури. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку. Ее предметом стали жилые комплексы общей стоимостью свыше 5 млрд батов (около $154 млн).

 

 

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