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В Таиланде задержали четырех россиян по делу о сделках с элитной недвижимостью

Ведомости

Власти Таиланда задержали четырех граждан России в рамках расследования возможного нарушения законодательства при операциях с элитной недвижимостью в провинции Чонбури. Об этом сообщила газета The Nation.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов провели обыски по 41 адресу в рамках расследования, охватывающего 33 компании. В ходе следственных действий были изъяты документы, компьютеры и другие электронные носители информации.

Предметом проверки стали жилые комплексы общей стоимостью свыше 5 млрд батов (около $154 млн). Эти объекты продвигались на интернет-площадках под названием «русская деревня». Следователи выясняют, соответствовала ли структура собственности требованиям тайского законодательства и использовались ли тайские граждане в качестве номинальных акционеров для сокрытия иностранного контроля над компаниями.

15 июля в генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что двое граждан России, задержанных в соборе Айя-София в Стамбуле, находятся в депортационном центре. Турецкие власти решают вопрос об их выдворении из страны. В соцсетях писали, что россиян задержали за чтение Библии. Сообщалось, что в отношении них был составлен протокол по ст. 216 УК Турции, предусматривающей ответственность за разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение отдельных групп населения.

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