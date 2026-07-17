В Таиланде задержали четырех россиян по делу о сделках с элитной недвижимостью

15 июля в генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что двое граждан России, задержанных в соборе Айя-София в Стамбуле, находятся в депортационном центре. Турецкие власти решают вопрос об их выдворении из страны. В соцсетях писали, что россиян задержали за чтение Библии. Сообщалось, что в отношении них был составлен протокол по ст. 216 УК Турции, предусматривающей ответственность за разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение отдельных групп населения.