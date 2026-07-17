В Таиланде задержали четырех россиян по делу о сделках с элитной недвижимостью
Власти Таиланда задержали четырех граждан России в рамках расследования возможного нарушения законодательства при операциях с элитной недвижимостью в провинции Чонбури. Об этом сообщила газета The Nation.
По данным издания, сотрудники правоохранительных органов провели обыски по 41 адресу в рамках расследования, охватывающего 33 компании. В ходе следственных действий были изъяты документы, компьютеры и другие электронные носители информации.
Предметом проверки стали жилые комплексы общей стоимостью свыше 5 млрд батов (около $154 млн). Эти объекты продвигались на интернет-площадках под названием «русская деревня». Следователи выясняют, соответствовала ли структура собственности требованиям тайского законодательства и использовались ли тайские граждане в качестве номинальных акционеров для сокрытия иностранного контроля над компаниями.
15 июля в генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что двое граждан России, задержанных в соборе Айя-София в Стамбуле, находятся в депортационном центре. Турецкие власти решают вопрос об их выдворении из страны. В соцсетях писали, что россиян задержали за чтение Библии. Сообщалось, что в отношении них был составлен протокол по ст. 216 УК Турции, предусматривающей ответственность за разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение отдельных групп населения.