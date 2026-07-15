Генконсульство РФ проверит данные о задержании россиян в Стамбуле
Генеральное консульство России в Стамбуле выясняет обстоятельства задержания российских граждан в соборе Святой Софии (Айя-Софии). Об этом ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.
В генконсульстве отметили, что пока не располагают официальной информацией об инциденте. Источники издания в полиции Стамбула подтвердили факт происшествия, однако отказались от дальнейших комментариев.
До этого в СМИ и социальных сетях появилась информация, что 13 июля двое россиян были задержаны в Айя-Софии за чтение Библии. По этим данным, их доставили в полицейский участок, где составили протокол по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 216 УК Турции о разжигании ненависти или вражды среди населения либо унижении отдельных групп населения.
Собор Святой Софии был построен в 537 г. После завоевания Константинополя Османской империей в 1453 г. его преобразовали в мечеть, а с 1935 г. он получил статус музея. В июле 2020 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о возвращении Айя-Софии статуса мечети, после чего там возобновились богослужения. В октябре 2023 г. стало известно, что вход в Айя-Софию станет платным для иностранцев.