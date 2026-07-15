Генконсульство РФ проверит данные о задержании россиян в Стамбуле

Собор Святой Софии был построен в 537 г. После завоевания Константинополя Османской империей в 1453 г. его преобразовали в мечеть, а с 1935 г. он получил статус музея. В июле 2020 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о возвращении Айя-Софии статуса мечети, после чего там возобновились богослужения. В октябре 2023 г. стало известно, что вход в Айя-Софию станет платным для иностранцев.