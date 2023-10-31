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Общество

В Турции вход в мечеть Айя-София станет платным для иностранцев

Ведомости

Вход в мечеть Айя-София, которая располагается в Стамбуле, станет платным для иностранных туристов с 15 января 2024 г. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

«С 15 января для иностранных посетителей будет установлена плата. С граждан Турции, которые приезжают совершать богослужения, плата взиматься не будет», – сказал он (цитата по NTV).

Министр пояснил, что это будет сделано в рамках реализации плана управления памятником по рекомендации ЮНЕСКО. Кроме того, с 15 января будут разделены входы в мечеть для иностранных туристов и граждан Турции, приезжающих на богослужения, чтобы избежать конфликтов между ними. Также снизится интенсивность посещений мечети, что благотворно повлияет на качество богослужений, считает министр.

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В 2020 г. государственный совет Турции отменил решение правительства от 1934 г., по которому собор Святой Софии функционировал как музей. В результате памятник по указу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был преобразован в мечеть Айя-София. После этого турецкий лидер в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал сохранить доступ к религиозному объекту всем желающим, включая иностранцев.

Собор Святой Софии был возведен в 537 г., после захвата Константинополя Османской империей в 1453 г. собор был преобразован в мечеть. С 1935 г. собор Святой Софии стал музеем. Памятник архитектуры входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В организации ранее выражали «серьезную обеспокоенность» последствиями преобразования собора в мечеть и указывали на отсутствие диалога с Турцией по этому вопросу. В 2021 г. ЮНЕСКО потребовала от Анкары предоставить доклад о мерах, предпринимаемых для сохранения собора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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