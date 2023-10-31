В Турции вход в мечеть Айя-София станет платным для иностранцев
Вход в мечеть Айя-София, которая располагается в Стамбуле, станет платным для иностранных туристов с 15 января 2024 г. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
«С 15 января для иностранных посетителей будет установлена плата. С граждан Турции, которые приезжают совершать богослужения, плата взиматься не будет», – сказал он (цитата по NTV).
Министр пояснил, что это будет сделано в рамках реализации плана управления памятником по рекомендации ЮНЕСКО. Кроме того, с 15 января будут разделены входы в мечеть для иностранных туристов и граждан Турции, приезжающих на богослужения, чтобы избежать конфликтов между ними. Также снизится интенсивность посещений мечети, что благотворно повлияет на качество богослужений, считает министр.
В 2020 г. государственный совет Турции отменил решение правительства от 1934 г., по которому собор Святой Софии функционировал как музей. В результате памятник по указу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был преобразован в мечеть Айя-София. После этого турецкий лидер в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал сохранить доступ к религиозному объекту всем желающим, включая иностранцев.
Собор Святой Софии был возведен в 537 г., после захвата Константинополя Османской империей в 1453 г. собор был преобразован в мечеть. С 1935 г. собор Святой Софии стал музеем. Памятник архитектуры входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В организации ранее выражали «серьезную обеспокоенность» последствиями преобразования собора в мечеть и указывали на отсутствие диалога с Турцией по этому вопросу. В 2021 г. ЮНЕСКО потребовала от Анкары предоставить доклад о мерах, предпринимаемых для сохранения собора.