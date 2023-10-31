В Турции вход в мечеть Айя-София станет платным для иностранцев

Собор Святой Софии был возведен в 537 г., после захвата Константинополя Османской империей в 1453 г. собор был преобразован в мечеть. С 1935 г. собор Святой Софии стал музеем. Памятник архитектуры входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В организации ранее выражали «серьезную обеспокоенность» последствиями преобразования собора в мечеть и указывали на отсутствие диалога с Турцией по этому вопросу. В 2021 г. ЮНЕСКО потребовала от Анкары предоставить доклад о мерах, предпринимаемых для сохранения собора.