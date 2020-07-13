Эрдоган пообещал доступ к собору Святой Софии всем желающим
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал доступ к собору Святой Софии в Стамбуле всем желающим, включая иностранных граждан. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе разговора с турецким лидером Путин обратил его внимание на общественный резонанс, вызванный решением турецких властей сделать из собора Святой Софии в Стамбуле мечеть.
В свою очередь Эрдоган заявил, что «доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих», и пообещал обеспечить сохранность христианских святынь.
В начале июля Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София. Ранее госсовет Турции отменил решение правительства от 1934 г., по которому собор Святой Софии функционировал как музей.