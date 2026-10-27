Что известно о разговоре Путина с лидерами Финляндии и Норвегии

Что известно о разговоре Путина с лидерами Финляндии и НорвегииРечь шла об урегулировании на Украине и безопасности в Балтийском море
Президент России Владимир Путин 27 октября провел телефонные переговоры со своим финским коллегой Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре. Обсуждение коснулось урегулирования конфликта на Украине, его инициировали европейские стороны. Также президент Финляндии и норвежский премьер затронули вопросы стабильности и предсказуемости в регионе Балтийского моря и Крайнего Севера. «Ведомости» собрали главное, что известно о переговорах.
Стубб назвал разговор содержательным
Канцелярия финского президента опубликовала пресс-релиз, где отмечается, что европейская сторона в ходе диалога затронула усилия по завершению конфликта на Украине, а также вопросы мира и стабильности в регионе.
Разговор стал продолжением переговоров Стубба и Стёре в Осло 20 октября, когда политики встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Контакт также был связан с предстоящей трехсторонней встречей в Абу-Даби.
«Обсуждение было откровенным и содержательным. Мы соседние страны с Россией», – подчеркнул Стубб.
По его словам, для урегулирования украинского кризиса необходимы прямые переговоры. Во время разговора стороны также указали на важность снижения напряженности. В канцелярии финского президента уточнили, что Стубб и Стёре выступали от имени своих стран, а не Европы в целом.
После телефонного разговора с Путиным норвежский премьер и финский президент позвонили Зеленскому, сообщила «Украинская правда». О контакте Зеленского со Стуббом и Стёре заявил советник украинского президента Дмитрий Литвин.
Как отреагировали в Кремле
Кремль также прокомментировали телефонные переговоры Путина, Стубба и Стёре. Российский лидер во время разговора подчеркнул, что важно учитывать интересы РФ при урегулировании украинского конфликта. Президент также обвинил страны ЕС и НАТО в политике, которая затягивает боевые действия.
Собеседники приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби в первой половине ноября, отметил Кремль. В числе тем переговоров были названы вопросы безопасности после полного прекращения боевых действий.
В Кремле подтвердили, что лидеры стран отдельно обсудили безопасность и стабильность в Балтийском море и Северной Европе. Стубб и Стёре подчеркнули важность соблюдения международного морского права и свободы судоходства.
Путин также сообщил о начале гуманитарной операции в районе города Алешки Херсонской области при посредничестве США. Для ее проведения на херсонском направлении ввели временный «режим тишины».
Что предшествовало переговорам
27 октября Bloomberg писал, что Путин может провести телефонные переговоры со Стёре и Стуббом. Агентство отметило, что лидеры будут обсуждать перспективы мирного урегулирования на Украине. Уточнялось, что подготовка к переговорам проходит на фоне новых дипломатических усилий по урегулированию конфликта.
23 октября немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что Стубб является наиболее перспективным кандидатом на роль европейского посредника в возможных мирных переговорах по Украине. По мнению издания, у президента Финляндии есть три ключевых преимущества: хорошие личные отношения с президентом США Дональдом Трампом, прямой опыт взаимодействия с Россией и доступ к украинскому руководству.
Позже газета The Wall Street Journal назвала Стубба неофициальным послом между Трампом и Европой. Сам Стубб говорил: «Я могу передать Трампу идеи ЕС или Зеленского, а затем донести позицию Трампа до европейских коллег».
21 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Норвегия и Финляндия стали участниками переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Представитель Кремля добавил, что России еще предстоит оценить, насколько конструктивным окажется вклад этих стран в урегулирование.
20 октября в Осло состоялись переговоры Зеленского с Уиткоффом. Во встрече участвовали Стёре и Стубб. Зять президента США Джаред Кушнер присоединился к обсуждению дистанционно.
21 октября Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. Американский представитель привез документы с предложениями по украинскому урегулированию, выработанными по итогам контактов в Осло. Песков заявил, что российский лидер изучит и оценит представленные инициативы.
После этого Уиткофф вернулся в Осло для продолжения консультаций по Украине. Стёре отметил, что рассчитывает получить информацию о результатах встречи американского спецпосланника с российской стороной.