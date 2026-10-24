Стубба могут выбрать на роль переговорщика с Россией

Главным козырем газета называет близость Стубба к Трампу. В марте 2025 г. они неформально встречались во Флориде: вместе завтракали, играли в гольф и обедали, обсуждая двусторонние отношения и Украину. Финская телерадиокомпания Yle передавала, что Трамп в соцсетях назвал Стубба «отличным игроком в гольф» и выразил надежду на укрепление американо-финского сотрудничества. Позже газета The Wall Street Journal назвала Стубба «неофициальным послом» между Трампом и Европой. Сам Стубб говорил: «Я могу передать Трампу идеи ЕС или Зеленского, а затем донести позицию Трампа до европейских коллег».