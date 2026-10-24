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Главная / Политика /

Стубба могут выбрать на роль переговорщика с Россией

Дарья Снегова

Президент Финляндии Александр Стубб является наиболее перспективным кандидатом на роль европейского посредника в возможных мирных переговорах по Украине, считает немецкая газета Berliner Zeitung. По мнению издания, у Стубба есть три ключевых преимущества: хорошие личные отношения с президентом США Дональдом Трампом, прямой опыт взаимодействия с Россией и доступ к украинскому руководству.

Главным козырем газета называет близость Стубба к Трампу. В марте 2025 г. они неформально встречались во Флориде: вместе завтракали, играли в гольф и обедали, обсуждая двусторонние отношения и Украину. Финская телерадиокомпания Yle передавала, что Трамп в соцсетях назвал Стубба «отличным игроком в гольф» и выразил надежду на укрепление американо-финского сотрудничества. Позже газета The Wall Street Journal назвала Стубба «неофициальным послом» между Трампом и Европой. Сам Стубб говорил: «Я могу передать Трампу идеи ЕС или Зеленского, а затем донести позицию Трампа до европейских коллег».

Кроме того, Финляндия имеет с Россией границу протяженностью около 1340 км и хорошо знает риски российской политики. Стубб недавно участвовал в консультациях в Осло с Зеленским и спецпосланником США Стивом Уиткоффом. При этом «Берлинер цайтунг» подчеркивает: решающим остается единая позиция ЕС. Без согласованного мандата даже Стубб мало что сможет сделать по вопросам территорий и гарантий безопасности.

23 октября The Telegraph назвала кандидатов на переговоры с Россией от ЕС. Евросоюз на переговорах с Россией по Украине могут представить премьер-министр Италии Джорджа Мелони или президент Финляндии Александр Стубб. Также на эту роль рассматривают президента Чехии Петра Павела, премьер-министра Дании Метте Фредериксена, а также премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере.

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