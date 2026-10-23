The Telegraph назвала кандидатов на переговоры с Россией от ЕС

Как отмечал замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов, Францию и Италию видят в Москве как менее враждебных или чуть более удобных для коммуникации. У Парижа есть традиция самостоятельной дипломатии, претензии на посредническую роль, вес в ЕС и Совбезе ООН, а Италия менее вовлечена в противоречия последних лет, занимая прагматичные позиции в экономических вопросах, пояснял эксперт.