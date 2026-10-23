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Главная / Политика /

The Telegraph назвала кандидатов на переговоры с Россией от ЕС

Антон Потоков
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Евросоюз на переговорах с Россией по Украине могут представить премьер-министр Италии Джорджа Мелони или президент Финляндии Александр Стубб. Британская газета The Telegraph назвала пять возможных кандидатов на роль переговорщика.

Помимо Мелони и Стубба на эту роль рассматривают президента Чехии Петра Павела, премьер-министра Дании Метте Фредериксена, а также премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере.

Источник «Ведомостей», близкий к российским силовым структурам, говорил в июне, что в качестве посредника на переговорах в ЕС рассматривается представитель Франции или Италии. Какие-либо переговоры России и ЕС возможны только после перемирия на Украине, уточнял собеседник. По его словам, потенциально возможные дальнейшие переговоры с участием ЕС могут вестись неопределенно долго.

Как отмечал замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов, Францию и Италию видят в Москве как менее враждебных или чуть более удобных для коммуникации. У Парижа есть традиция самостоятельной дипломатии, претензии на посредническую роль, вес в ЕС и Совбезе ООН, а Италия менее вовлечена в противоречия последних лет, занимая прагматичные позиции в экономических вопросах, пояснял эксперт.

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