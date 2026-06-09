Переговорщик с Россией от ЕС вероятен из Франции или Италии

Однако какие-либо переговоры России и ЕС возможны только после перемирия на Украине, отмечает собеседник. С учетом того, что даже через США уже три месяца нет переговоров по урегулированию конфликта, неясно, когда можно будет говорить о перемирии, говорит источник. При этом потенциально возможные дальнейшие переговоры с участием ЕС могут вестись неопределенно долго.