Переговорщик с Россией от ЕС вероятен из Франции или Италии

Переговорщик с Россией от ЕС вероятен из Франции или ИталииНо сами переговоры возможны не раньше перемирия на Украине
Представителя Германии в числе посредников в потенциальных переговорах с Россией от ЕС в Москве видеть не хотят, но при этом в самом ЕС рассматривается представитель Франции или Италии. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, близкий к российским силовым структурам.
Однако какие-либо переговоры России и ЕС возможны только после перемирия на Украине, отмечает собеседник. С учетом того, что даже через США уже три месяца нет переговоров по урегулированию конфликта, неясно, когда можно будет говорить о перемирии, говорит источник. При этом потенциально возможные дальнейшие переговоры с участием ЕС могут вестись неопределенно долго.
Источник в МИД России скептически отнесся к выбору кандидатур среди стран – членов ЕС и перспективам самих переговоров в данный момент: «За стол хочется, но мыть руки не хотят», – сказал собеседник «Ведомостей» во внешнеполитическом ведомстве.
Публичные дискуссии и сообщения в СМИ о потенциальных переговорщиках в самой Европе он назвал «нервными попытками выдать желаемое за действительное».
В посольстве Франции в России «Ведомостям» сообщили, что «на данном этапе мы можем подтвердить заявление [лидеров] «евротройки» [Великобитании, Франции Германии] от 7 июня [о поддержке Украины и ее требований] и их готовность к диалогу [с Москвой]».
«Насколько нам известно, на данный момент ничего еще [относительно переговоров России и ЕС] не запланировано», – сказал представитель посольства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем 9 июня заявил журналистам, что европейцы «пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками».
«Начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, наверное, это нелогично, это неправильно. И, конечно же, для нас это неприемлемо. А главное, что пока мы видим, европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах», – сказал Песков.
«Ведомости» направили запросы в посольства Германии и Италии в России, а также представителю Еврокомиссии (ЕК). «Ведомости» также направили запрос официальному представителю МИД России.
В конце мая на Кипре состоялась неформальная встреча глав МИД стран ЕС. Как сообщала за неделю до встречи Financial Times, там должны были обсудить кандидатуру переговорщика с Москвой. Но в ЕК заявили, что обсудят лишь «красные линии» в контактах с Россией. Хотя глава МИД Кипра Константинос Комбос в день встречи заявил, что обсуждаются и «параметры» персоны посредника от ЕС.
Францию и Италию видят в Москве как менее враждебных или чуть более удобных для коммуникации, чем главного донора Украины Германию, полагает замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. У Парижа есть традиция самостоятельной дипломатии, претензии на посредническую роль, вес в ЕС и Совбезе ООН, поясняет Белов. А Италия менее вовлечена в противоречия последних лет, занимая прагматичные позиции в экономических вопросах, добавляет эксперт.
Акцент в выборе посредника Москвой в том, чтобы это была не Германия, считает ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев. По его мнению, в России с недоверием относятся к милитаризации Берлина. Бывшего канцлера Герхарда Шрёдера как возможного переговорщика Владимир Путин назвал лишь как достойного доверия, а не представителя официальной ФРГ, указывает Силаев. Наличие фигур вроде Шрёдера не меняет восприятия Берлина Москвой, согласен Белов.
Переговорщиком от ЕС вероятен не руководящий действующими институтами сообщества чиновник, не ассоциирующийся с санкционной и военной политикой Брюсселя человек, считает Белов. По его мнению, на эту роль подходит бывший деятель ранга президента, премьера, дипломат с опытом посредничества.
Эксперт предположил, что от Франции это может быть 72-летний экс-премьер времен президентства Жака Ширака Доминик де Вильпен, противник войны в Ираке в 2003 г.: «Для Москвы он был бы приемлем, для Парижа – не токсичен».
От Италии Белов видит 77-летнего экс-премьера Массимо Д'Алема, бывшего министра иностранных дел при премьере Романо Проди, и самого Проди: «Они известны международными контактами и неформальной дипломатией».
Скепсис МИД России и Кремля понятен, отражая общее состояние отношений с Европой, говорит Белов: «Пока публично оформленных переговорных механизмов между Россией и ЕС не существует, любые открытые обсуждения возможных посредников до появления политических предпосылок будут отрицаться».