Politico узнала о новых возможных кандидатах ЕС для переговоров с Россией

9 мая президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. При этом глава государства отметил, что решение о представителе должны принимать европейские страны самостоятельно. Путин также подчеркивал, что от переговоров отказалась Европа, а не Россия.