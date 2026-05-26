Politico узнала о новых возможных кандидатах ЕС для переговоров с Россией

На эту роль рассматриваются политики из европейских структур и президент Финляндии
Елена Вострикова
ЕР


Евросоюз обсуждает возможных представителей для потенциальных будущих переговоров с Россией на фоне снижения посреднической роли США в украинском конфликте. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

По данным издания, в качестве возможных переговорщиков рассматриваются глава Европейского совета Антониу Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и экс-президент Финляндии Саули Ниинисте. Как пишет Politico, до этого среди потенциальных кандидатов также назывались бывший премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и президент Финляндии Александр Стубб.

По информации издания, кандидатуры обсуждают сторонники прямого диалога с Москвой. При этом часть стран ЕС выступает против поспешного начала переговорного процесса.

Politico также сообщает, что министры иностранных дел стран Евросоюза намерены обсудить вопрос возможного взаимодействия с Россией на неформальной встрече позднее на этой неделе.

9 мая президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. При этом глава государства отметил, что решение о представителе должны принимать европейские страны самостоятельно. Путин также подчеркивал, что от переговоров отказалась Европа, а не Россия.

11 мая глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила против кандидатуры Шредера. По ее словам, бывший канцлер Германии является «известным лоббистом российских компаний».

