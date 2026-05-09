Главная / Политика /

Путин считает, что конфликт с Украиной близок к завершению

Дело «идет к завершению», заявил президент РФ
Ведомости

Конфликт с Укрианой приближается к финальной точке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами в Кремле.

«Дело идет к завершению», – выразил уверенность политик.

Путин отметил, что страны Запада, поддержавшие Киев, начали «раскручивать противостояние» с Москвой. «Ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается», – заключил он.

Глава государства допустил, что, когда мирные переговоры выйдут на финишную прямую, он встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским лично в третьей стране. Предпочтительным переговорщиком для диалога между Россией и Европой Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

