Президент Финляндии готов стать представителем ЕС на переговорах с Россией

Президент Финляндии готов стать представителем ЕС на переговорах с РоссиейПо данным СМИ, Стубб может сыграть ключевую роль в будущих дискуссиях о завершении конфликта на Украине
Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил готовность быть представителем Европы на переговорах с Россией по вопросу завершения конфликта на Украине. Свой ответ он дал в прямом эфире телерадиовещателя Yle.
Стубб уточнил, что мирные переговоры могут начаться, когда Россия обязуется прекратить огонь.
«Если вы спросите, то, вероятно, на этот вопрос нельзя ответить отрицательно», – сказал Стубб, отвечая на вопрос, согласен ли он быть представителем Европы на переговорах.
Как пишет издание Helsingin Sanomat со ссылкой на дипломатические источники, Стубба готовят к выполнению важной задачи. Европа в целом готовится начать переговоры на высоком уровне с Россией. Источники говорят, что процесс находится на начальной стадии, президент Финляндии может занять в нем центральное место.
21 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссии в Европе о возможной кандидатуре для переговоров с Россией носили эвентуальный характер. При этом он отметил, что сам факт экспертных обсуждений вокруг переговоров с Россией в Европе – это позитивный сигнал. По его словам, еще несколько месяцев назад таких дискуссий не было.
Представитель Кремля также опроверг утверждение, что президент РФ Владимир Путин инициативно предлагал кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве переговорщика.
Politico ранее назвала кандидатов на роль переговорщика от Европы. Помимо Стубба, среди них – экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший премьер Италии Марио Драги.
Кроме того, Politico упоминает в числе возможных кандидатов министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде и главу МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара в виде посредника.