Песков оценил дискуссии о кандидатуре для переговоров с Россией
Дискуссии в Европе о возможной кандидатуре для переговоров с Россией носили эвентуальный характер, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я не слышал сейчас, чтоб продолжались какие-то дискуссии на официальном уровне», – добавил Песков.
Представитель Кремля также опроверг утверждение, что президент РФ Владимир Путин инициативно предлагал кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика.
«Его спросили, <...> кто, с его точки зрения, был бы предпочтительнее. Он сказал, что с его точки зрения, был бы [бывший канцлер Германии Герхард] Шрёдер. Поэтому ни с какой такой инициативой Путин не выступал», – подчеркнул Песков.
При этом он отметил, что сам факт экспертных обсуждений вокруг переговоров с Россией в Европе – это позитивный сигнал. По его словам, еще несколько месяцев назад таких дискуссий не было.
9 мая президент Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы Шрёдер. При этом Путин отметил, что выбор должен оставаться за самими европейскими странами. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отвергла кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика, назвав его известным лоббистом российских компаний.