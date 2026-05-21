Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,41-0,48%ARSA7,77-0,13%KZOS62,6+5,39%IMOEX2 636,12-0,16%RTSI1 170,44-0,16%RGBI119,31+0,12%RGBITR783,15+0,14%
Главная / Политика /

Песков оценил дискуссии о кандидатуре для переговоров с Россией

Ведомости

Дискуссии в Европе о возможной кандидатуре для переговоров с Россией носили эвентуальный характер, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не слышал сейчас, чтоб продолжались какие-то дискуссии на официальном уровне», – добавил Песков.

Представитель Кремля также опроверг утверждение, что президент РФ Владимир Путин инициативно предлагал кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика.

«Его спросили, <...> кто, с его точки зрения, был бы предпочтительнее. Он сказал, что с его точки зрения, был бы [бывший канцлер Германии Герхард] Шрёдер. Поэтому ни с какой такой инициативой Путин не выступал», – подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что сам факт экспертных обсуждений вокруг переговоров с Россией в Европе – это позитивный сигнал. По его словам, еще несколько месяцев назад таких дискуссий не было.

9 мая президент Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы Шрёдер. При этом Путин отметил, что выбор должен оставаться за самими европейскими странами. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отвергла кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика, назвав его известным лоббистом российских компаний.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь