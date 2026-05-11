Каллас отвергла кандидатуру Шредера на роль переговорщика с Россией

Ведомости

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила против возможного назначения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера переговорщиком по России. При этом она подтвердила, что министры иностранных дел стран Евросоюза в конце мая обсудят возможный формат контактов с Москвой.

«Шредер является известным лоббистом российских компаний, если он станет представителем ЕС, он будет сидеть по обе стороны стола», – заявила Каллас (цитата по ТАСС).

9 мая президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы Шредер. При этом Путин отметил, что выбор должен оставаться за самими европейскими странами. Президент подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.

Также, по мнению Путина, конфликт на Украине близок к завершению. Президент допустил, что на финальном этапе мирного процесса может провести личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в третьей стране.

10 мая журнал Der Spiegel сообщал, что в Германии рассматривают кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера на роль посредника в переговорах с Россией.

