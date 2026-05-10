В Германии рассматривают кандидатуру Штайнмайера для переговоров с РФ
В Германии планируют обсудить кандидатуру президента Франк-Вальтера Штайнмайера на роль посредника в переговорах с Россией. Об этом пишет Der Spiegel.
10 мая Германия отвергла предложение президента России Владимира Путина, что бывший канцлер Герхард Шредер мог бы координировать переговоры с Евросоюзом для достижения мирного соглашения по Украине. Но, по данным Spiegel, на выходных в коалиции обсудят кандидатуру Штайнмайера.
Представители коалиционных кругов считают, что «есть некоторые соображения» насчет того, сможет ли президент Германии сыграть какую-либо роль в мирных переговорах.
«Предыстория: одному Шредеру, вероятно, не доверили бы такую важную задачу. Но дуэт посредников Шредера и Штайнмайера может быть интересным вариантом», – говорится в материале.
8 мая представитель правительства Германии заявил, что Берлин не видит признаков заинтересованности Москвы в серьезных переговорах, и подчеркнул, что любые переговоры с Евросоюзом должны будут тщательно координироваться с государствами-членами и Украиной.