Германия отвергла Шредера как посредника между ЕС и Россией

Германия отвергла предложение президента России Владимира Путина о том, что бывший канцлер Герхард Шредер мог бы координировать переговоры с Европейским союзом для достижения мирного соглашения по Украине, пишет Reuters.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что считает, что у ЕС есть «потенциал» для переговоров с Россией, а также для обсуждения будущей архитектуры безопасности Европы. Путин заявил, что если такие переговоры состоятся, Шредер станет его предпочтительным посредником.

После ухода из власти в 2005 г. Шредер начал сотрудничество с российскими энергетическими компаниями и подвергся жесткой критике в Германии за свою близость к Путину.

Представитель правительства Германии заявил 8 мая, что Берлин не видит признаков заинтересованности Москвы в серьезных переговорах, и подчеркнул, что любые переговоры с Европейским союзом должны будут тщательно координироваться с государствами-членами и Украиной.

