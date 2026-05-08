Песков: Россия готова к диалогу с Евросоюзом

«Путин готов к переговорам со всеми. Он неоднократно об этом говорил. Российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля наших отношений. Инициатором этого был именно Брюссель и отдельные европейские столицы. Да, мы будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы. Но также, как неоднократно говорилось Путиным, после той позиции, которую заняли европейцы, сами такие контакты мы инициировать не будем», – ответил представитель Кремля на вопрос о переговорах российского лидера с ЕС.