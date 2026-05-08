Песков: Россия готова к диалогу с Евросоюзом

Песков: Россия готова к диалогу с ЕвросоюзомПутин готов к переговорам со всеми, подчеркнули в Кремле
Путин готов к переговорам со всеми. Российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля отношений с Европейским союзом (ЕС). Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин готов к переговорам со всеми. Он неоднократно об этом говорил. Российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля наших отношений. Инициатором этого был именно Брюссель и отдельные европейские столицы. Да, мы будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы. Но также, как неоднократно говорилось Путиным, после той позиции, которую заняли европейцы, сами такие контакты мы инициировать не будем», – ответил представитель Кремля на вопрос о переговорах российского лидера с ЕС.
7 мая председатель Европейского совета Антониу Кошта во Флоренции заявил, что ЕС готовится к переговорам с Россией по конфликту с Украиной. Он рассказал, что ведет переговоры с лидерами 27 европейских стран, чтобы наилучшим образом организовать переговоры, когда «настанет подходящий момент». При этом, по его словам, Москва пока не дает сигналов о готовности к диалогу с Брюсселем.
5 мая президент Финляндии Александр Стубб в интервью Helsingin Sanomat сообщил, что переговоры европейских стран с президентом России напрямую зависят от линии Вашингтона по украинскому вопросу. Президент Финляндии подчеркнул, что дальнейшие шаги европейских государств будут определяться тем, насколько американская политика в отношении России и Украины совпадает с интересами Европы.
28 апреля Стубб заявил, что Европе придется возобновить диалог с Россией, остается только вопрос, когда это произойдет: до завершения конфликта на Украине или после. Финский лидер отметил, что сейчас страны ЕС делегировали общение с Москвой США. В марте Стубб также говорил, что Европа приближается к моменту, когда необходимо открыть каналы политического диалога с Россией.