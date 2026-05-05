Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,053+0,34%CHMK3 960-0,38%MGTS1 0720%IMOEX2 644,37+0,9%RTSI1 105,63+1,02%RGBI119,48-0,18%RGBITR780,49-0,15%
Главная / Политика /

Стубб: диалог ЕС с Россией зависит от позиции США по Украине

Ведомости

Переговоры европейских стран с президентом России Владимиром Путиным напрямую зависят от линии Вашингтона по украинскому вопросу. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Helsingin Sanomat.

Президент Финляндии подчеркнул, что дальнейшие шаги европейских государств будут определяться тем, насколько американская политика в отношении России и Украины совпадает с интересами Европы. «Если ответом будет то, что это не обязательно так, то, вероятно, близок момент, когда кому-то из европейских лидеров стоит скоординированно пообщаться с президентом Путиным», – отметил Стубб (цитата по «Вести»).

По словам финского лидера, обсуждение необходимости прямого диалога с российским президентом ведется в европейском политическом пространстве уже около двух лет.

28 апреля Стубб заявил, что Европе придется возобновить диалог с Россией, остается только вопрос, когда это произойдет: до завершения конфликта на Украине или после. Финский лидер отметил, что сейчас страны ЕС делегировали общение с Москвой США. В марте Стубб говорил, что Европа приближается к моменту, когда необходимо открыть каналы политического диалога с Россией.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её