Стубб: диалог ЕС с Россией зависит от позиции США по Украине
Переговоры европейских стран с президентом России Владимиром Путиным напрямую зависят от линии Вашингтона по украинскому вопросу. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Helsingin Sanomat.
Президент Финляндии подчеркнул, что дальнейшие шаги европейских государств будут определяться тем, насколько американская политика в отношении России и Украины совпадает с интересами Европы. «Если ответом будет то, что это не обязательно так, то, вероятно, близок момент, когда кому-то из европейских лидеров стоит скоординированно пообщаться с президентом Путиным», – отметил Стубб (цитата по «Вести»).
По словам финского лидера, обсуждение необходимости прямого диалога с российским президентом ведется в европейском политическом пространстве уже около двух лет.
28 апреля Стубб заявил, что Европе придется возобновить диалог с Россией, остается только вопрос, когда это произойдет: до завершения конфликта на Украине или после. Финский лидер отметил, что сейчас страны ЕС делегировали общение с Москвой США. В марте Стубб говорил, что Европа приближается к моменту, когда необходимо открыть каналы политического диалога с Россией.