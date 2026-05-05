Стубб: диалог ЕС с Россией зависит от позиции США по Украине

28 апреля Стубб заявил, что Европе придется возобновить диалог с Россией, остается только вопрос, когда это произойдет: до завершения конфликта на Украине или после. Финский лидер отметил, что сейчас страны ЕС делегировали общение с Москвой США. В марте Стубб говорил, что Европа приближается к моменту, когда необходимо открыть каналы политического диалога с Россией.