Президент Финляндии призвал восстановить политический диалог с РФ

Президент Финляндии призвал восстановить политический диалог с РФПо его словам, Европа все ближе к этому моменту
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа приближается к моменту, когда необходимо открыть каналы политического диалога с Россией.
«Но это должно быть сделано очень скоординированно европейскими союзниками и друзьями, а не в одиночку», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).
16 марта премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер высказывался за восстановление диалога с Москвой для обеспечения доступа к энергоресурсам. Он отмечал, что многие лидеры стран ЕС наедине с ним соглашались с такой позицией, однако вслух сказать о таком боятся. Позднее он уточнил, что речь может идти только о сценарии после мирного соглашения, «приемлемого для Украины и Европы».
На этом фоне спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявлял, что Европе потребуется время, чтобы начать выпрашивать еще больше российского газа. Он ссылался на прогнозы роста цен.
В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас 17 марта подчеркивала, что в ЕС отсутствует интерес к энергетическим сделкам с Россией и подобные инициативы не обсуждаются даже неформально.