Президент Финляндии призвал восстановить политический диалог с РФ

16 марта премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер высказывался за восстановление диалога с Москвой для обеспечения доступа к энергоресурсам. Он отмечал, что многие лидеры стран ЕС наедине с ним соглашались с такой позицией, однако вслух сказать о таком боятся. Позднее он уточнил, что речь может идти только о сценарии после мирного соглашения, «приемлемого для Украины и Европы».