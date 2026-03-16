Главная / Политика /

Президент Финляндии призвал восстановить политический диалог с РФ

По его словам, Европа все ближе к этому моменту
Ведомости

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа приближается к моменту, когда необходимо открыть каналы политического диалога с Россией.

«Но это должно быть сделано очень скоординированно европейскими союзниками и друзьями, а не в одиночку», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).

16 марта премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер высказывался за восстановление диалога с Москвой для обеспечения доступа к энергоресурсам. Он отмечал, что многие лидеры стран ЕС наедине с ним соглашались с такой позицией, однако вслух сказать о таком боятся. Позднее он уточнил, что речь может идти только о сценарии после мирного соглашения, «приемлемого для Украины и Европы».

На этом фоне спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявлял, что Европе потребуется время, чтобы начать выпрашивать еще больше российского газа. Он ссылался на прогнозы роста цен.

В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас 17 марта подчеркивала, что в ЕС отсутствует интерес к энергетическим сделкам с Россией и подобные инициативы не обсуждаются даже неформально.

