Главная / Политика /

Дмитриев: Европе нужно время, что «начать выпрашивать» российский газ

Ведомости

Европе потребуется время, чтобы начать выпрашивать еще больше российского газа. Об этом заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Дмитриев напомнил о прогнозах HSBC, согласно которым цены на природный газ в Европе будут «на целых 40% выше», чем прогнозировалось ранее на 2026 г. Москва прогнозирует рост цен как минимум на 100% к предыдущим прогнозам.

9 марта на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа президент Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять нефть и газ в Евросоюз, но ждет сигналов о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере. Российский лидер также обратил внимание, что Москва может решить перевести поставки энергоресурсов с европейского на более интересные направления, не ожидая, пока Евросоюз сам «захлопнет дверь».

