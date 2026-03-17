Дмитриев: Европе нужно время, что «начать выпрашивать» российский газ

9 марта на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа президент Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять нефть и газ в Евросоюз, но ждет сигналов о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере. Российский лидер также обратил внимание, что Москва может решить перевести поставки энергоресурсов с европейского на более интересные направления, не ожидая, пока Евросоюз сам «захлопнет дверь».