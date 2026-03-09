Что сказал Путин о ситуации на мировом рынке нефти и газа

Российские поставщики энергоресурсов всегда отличались своей стабильностью и надежностью. Глава государства отметил, что конкуренция за надежных поставщиков энергоресурсов обостряется. «В этой связи, конечно, не могу не сказать и не напомнить не только сидящим в этом зале коллегам, но и вообще всем нашим потребителям, что как раз стабильностью этой всегда и отличались российские энергетические компании», – подчеркнул президент.