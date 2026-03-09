Что сказал Путин о ситуации на мировом рынке нефти и газа

Что сказал Путин о ситуации на мировом рынке нефти и газаПрезидент провел совещание в Кремле
На фоне эскалации в Иране президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации на мировом рынке нефти и газа. В ходе вступительного слова он отметил, что попросил участников встречи собраться, чтобы услышать мнение по поводу того, как Россия может скоординировать усилия государства и частных компаний страны. Трансляцию мероприятия проводил Кремль.
«Ведомости» собрали главные заявления главы государства в ходе совещания.
Ситуация в мире
На маршруте транспортировки углеводородов были зафиксированы нарушения. Это негативно сказывается на глобальных цепочках производства и бьет по всей системе международных экономических отношений. Путин отметил, что за срывом поставок следуют другие экономические проблемы. В частности, возрастает инфляция, а также страдает производство промышленных товаров.
Маршрут нефтепоставок через Ормузский пролив, через который в прошлом году шло около трети мирового морского экспорта, сейчас фактически закрыт. Российский лидер напомнил, что в 2025 г. через него проходило около трети мирового морского экспорта нефти, то есть порядка 14 млн баррелей в сутки. Из них около 80% направлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, добавил Путин.
Попытки найти новые пути экспорта нефти с Ближнего Востока сложны и дорогостоящи, тогда как топливо потребителям нужно уже сейчас. По словам Путина, полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас нереально.
Россия понимает и учитывает, что нынешние высокие цены на энергоресурсы носят временный характер.
Баланс спроса и предложения на рынке углеводородов меняется из-за конфликта на Ближнем Востоке, что приведет к новой устойчивой ценовой реальности.
Конкуренция за поставщиков, обеспечивающих стабильные и предсказуемые поставки энергоресурсов, сегодня особенно обостряется во всем мире.
Динамика роста нефтяных цен стремительна, за наделю они поднялись приблизительно на 30%. Путин заметил, что в 05:30 мск отметка «пробила уже свыше $119 за баррель», «потом $107, $106».
Производство сжиженного природного газа на Ближнем Востоке резко сократились. Его восстановление займет месяцы. Путин отметил, что оперативно компенсировать выпадающие объемы невозможно.
Позиция РФ
Россия не раз предупреждала о том, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке неизбежно поставят под удар глобальный топливно-экономический комплекс (ТЭК), поднимут цены на нефть и газ, а также ограничат поставки этих ресурсов по всему миру и нарушат долгосрочные инвестиционные планы.
Москва сейчас увеличивает поставки энергоресурсов своим надежным партнерам в нескольких регионах мира. Россия также продолжит поставлять нефть и газ тем странам, которые являются надежными покупателями, в том числе Словакии и Венгрии.
Россия готова поставлять нефть и газ в Европу, но ждет сигналов от союза о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере. «Пожалуйста, мы же никогда не отказывались, мы готовы работать и с европейцами», – сказал Путин.
Российская сторона может решить перевести поставки энергоресурсов с европейского на более интересные направления, не ожидая, пока Евросоюз сам «захлопнет дверь».
Российские поставщики энергоресурсов всегда отличались своей стабильностью и надежностью. Глава государства отметил, что конкуренция за надежных поставщиков энергоресурсов обостряется. «В этой связи, конечно, не могу не сказать и не напомнить не только сидящим в этом зале коллегам, но и вообще всем нашим потребителям, что как раз стабильностью этой всегда и отличались российские энергетические компании», – подчеркнул президент.
Российским энергетическим компаниям важно грамотно действовать в условиях высоких цен на нефть и газ. Нужно направить дополнительную экспортную выручку на погашение задолженностей перед банками.