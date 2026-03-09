Путин: завязанная на Ормузском проливе добыча нефти может скоро остановиться

По его словам, пролив сейчас фактически закрыт. Российский лидер напомнил, что в 2025 г. через него проходило около трети мирового морского экспорта нефти, то есть порядка 14 млн баррелей в сутки. Из них около 80% направлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, добавил Путин.