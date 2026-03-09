Путин: завязанная на Ормузском проливе добыча нефти может скоро остановиться

Путин: завязанная на Ормузском проливе добыча нефти может скоро остановитьсяПереключение поставок сейчас нереально
Добыча нефти, которая завязана на Ормузском проливе, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на мировом рынке нефти и газа.
По его словам, пролив сейчас фактически закрыт. Российский лидер напомнил, что в 2025 г. через него проходило около трети мирового морского экспорта нефти, то есть порядка 14 млн баррелей в сутки. Из них около 80% направлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, добавил Путин.
Полное переключение поставок ближневосточной нефти без Ормузского пролива, отметил президент, сейчас нереально. По его словам, попытки найти новые пути экспорта нефти с Ближнего Востока сложны и дорогостоящи.
«Изменение логистики не только займет долгое время, но и потребует значительных расходов на инфраструктуру, расширения морских терминалов. И конечно, будет сопряжено с высокими политическими рисками, которые никуда не делись», – сказал Путин.
Россия не раз предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке поднимут цены на нефть и газ, отметил российский лидер.
После атаки США и Израиля Иран полностью заблокировал Ормузский пролив. Движение нефтяных, торговых и рыболовных судов было остановлено, что вызвало резкий рост цен на нефть на мировых рынках. Из-за нехватки судов страны вынуждены закачивать нефть в хранилища, объем свободных мощностей в которых стремительно сокращается.
Блокировка акватории привела к росту цен на мировых рынках. От событий на Ближнем Востоке пострадают крупнейшие импортеры нефти – Китай и Индия, говорили «Ведомостям» эксперты. Около 80% всего нефтяного экспорта Ирана направлялось в Китай, для которого это важный источник природного ресурса после потери венесуэльского рынка.