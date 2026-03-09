Саудовская Аравия сократила добычу нефти из-за перекрытия Ормузского пролива

Bloomberg 8 марта сообщал, что добыча нефти в Ираке сократилась примерно на 60% на фоне войны в Иране, которая привела к нехватке танкеров для отгрузки сырья из-за блокировки Ормузского пролива. По их данным, сейчас страна добывает около 1,7–1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,3 млн до начала конфликта.