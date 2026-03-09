Саудовская Аравия сократила добычу нефти из-за перекрытия Ормузского пролива
Вслед за Объединенными Арабскими Эмиратами, Кувейтом и Ираком Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти, поскольку из-за того, что Ормузский пролив практически перекрыт, резервуары для хранения начинают заполняться. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Саудовская Аравия добывает около 10 млн баррелей нефти в день, 7 млн из которых страна экспортирует. Государственная компания Saudi Aramco отклоняет часть этих поставок от своего обычного маршрута через Ормузский пролив в сторону Янбу в Красном море. Но трубопровод, по которому транспортируются эти объемы, не обладает достаточной пропускной способностью, чтобы полностью восполнить экспортные объемы.
По словам соучредителя и главного аналитика компании Kayrros Антуана Халффа, у арабских производителей в районе Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт и Ирак, в совокупности осталось чуть более 100 млн баррелей запасов в хранилищах, или около трети от их общего объема, по словам.
После нападения США и Израиля Иран полностью заблокировал Ормузский пролив, остановив движение нефтяных, торговых и рыболовных судов. Это вызвало резкий рост цен на нефть на мировых рынках. Из-за нехватки судов страны вынуждены закачивать нефть в хранилища, объем свободных мощностей в которых стремительно сокращается.
Bloomberg 8 марта сообщал, что добыча нефти в Ираке сократилась примерно на 60% на фоне войны в Иране, которая привела к нехватке танкеров для отгрузки сырья из-за блокировки Ормузского пролива. По их данным, сейчас страна добывает около 1,7–1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,3 млн до начала конфликта.