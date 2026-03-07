ОАЭ и Кувейт сокращают добычу нефти из-за закрытия Ормузского пролива
Компании ОАЭ и Кувейта начали сокращать добычу нефти, поскольку почти полное закрытие Ормузского пролива оказывает влияние на рынки энергоресурсов. Об этом сообщает Bloomberg.
Abu Dhabi National Oil Co. заявила, что «регулирует уровни добычи на шельфе для удовлетворения потребностей в хранении».
Компания Kuwait Petroleum Corp. в свою очередь сообщила, что снижает добычу на своих нефтяных месторождениях после «угрозы со стороны Ирана безопасному проходу судов через Ормузский пролив», но пересмотрит решение, когда изменятся условия.
«KNPC объявляет о превентивном сокращении добычи сырой нефти и операций по переработке в свете неоднократных и злонамеренных нападений Исламской Республики Иран на государство Кувейт», – говорится в комментарии KNPC.
Иран блокирует Ормузский пролив в связи с американо-израильскими ударами по его территории. 4 марта замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде объявил, что военные Ирана установили полный контроль над проливом, а движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов стало невозможным.
Блокировка акватории привела к росту цен на мировых рынках. От событий на Ближнем Востоке больше других пострадают крупнейшие импортеры нефти – Китай и Индия.