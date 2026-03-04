Иран заявил о взятии Ормузского пролива под полный контроль
Военные Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Об этом заявил заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде.
«В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС КСИР Ирана», – сказал он. Слова военнослужащего приводит агентство Fars.
Акбарзаде отметил, что движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов стало невозможным через акваторию Ормузского пролива. При этом высокопоставленный военнослужащий рассказал, что на этой территории ликвидировали свыше 10 нефтяных танкеров.
4 марта The Guardian со ссылкой на американских военных сообщала, что в настоящее время в Иране поражено около 2000 целей. Количество ударов, нанесенных 28 февраля за первые сутки войны с Ираном, по данным издания, почти вдвое превысило число атак по Ираку в рамках политики «шока и трепета» в 2003 г.