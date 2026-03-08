Добыча нефти в Ираке упала на 60% из-за блокировки Ормузского пролива

После нападения США и Израиля Иран полностью заблокировал Ормузский пролив, остановив движение нефтяных, торговых и рыболовных судов. Это вызвало резкий рост цен на нефть на мировых рынках. Эксперты считают, что от эскалации конфликта на Ближнем Востоке больше всего пострадают крупные импортеры нефти – Китай и Индия. В условиях ограничений судоходства и ударов по нефтегазовым объектам региона стоимость нефти марки Brent превысила $92 за баррель.