Добыча нефти в Ираке упала на 60% из-за блокировки Ормузского пролива
Добыча нефти в Ираке сократилась примерно на 60% на фоне войны в Иране, которая привела к нехватке танкеров для отгрузки сырья из-за блокировки Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, сейчас страна добывает около 1,7–1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,3 млн до начала конфликта. Ирак стал первым крупным производителем в Персидском заливе, вынужденным сократить добычу из-за боевых действий. Позже к нему присоединились Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт.
Война фактически закрыла Ормузский пролив, что привело к сокращению числа танкеров, доступных для экспорта нефти из региона. Из-за нехватки судов страны вынуждены закачивать нефть в хранилища, объем свободных мощностей в которых стремительно сокращается.
После нападения США и Израиля Иран полностью заблокировал Ормузский пролив, остановив движение нефтяных, торговых и рыболовных судов. Это вызвало резкий рост цен на нефть на мировых рынках. Эксперты считают, что от эскалации конфликта на Ближнем Востоке больше всего пострадают крупные импортеры нефти – Китай и Индия. В условиях ограничений судоходства и ударов по нефтегазовым объектам региона стоимость нефти марки Brent превысила $92 за баррель.