Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Добыча нефти в Ираке упала на 60% из-за блокировки Ормузского пролива

Ведомости

Добыча нефти в Ираке сократилась примерно на 60% на фоне войны в Иране, которая привела к нехватке танкеров для отгрузки сырья из-за блокировки Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, сейчас страна добывает около 1,7–1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,3 млн до начала конфликта. Ирак стал первым крупным производителем в Персидском заливе, вынужденным сократить добычу из-за боевых действий. Позже к нему присоединились Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт.

Война фактически закрыла Ормузский пролив, что привело к сокращению числа танкеров, доступных для экспорта нефти из региона. Из-за нехватки судов страны вынуждены закачивать нефть в хранилища, объем свободных мощностей в которых стремительно сокращается.

После нападения США и Израиля Иран полностью заблокировал Ормузский пролив, остановив движение нефтяных, торговых и рыболовных судов. Это вызвало резкий рост цен на нефть на мировых рынках. Эксперты считают, что от эскалации конфликта на Ближнем Востоке больше всего пострадают крупные импортеры нефти – Китай и Индия. В условиях ограничений судоходства и ударов по нефтегазовым объектам региона стоимость нефти марки Brent превысила $92 за баррель.

Читайте также:Бессент допустил ослабление ограничений на поставки российской нефти
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте