Бессент допустил ослабление ограничений на поставки российской нефти

Ведомости

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может ослабить ограничения в отношении поставок российской нефти, передает Reuters.

Такое заявление он сделал в эфире Fox Business спустя около суток после того, как американские власти выдали 30-дневное разрешение Индии на покупку российской нефти.

«Мы можем снять санкции с другой [других поставок] российской нефти», – сказал Бессент. «По сути, снимая с них санкции, минфин может создать предложение. Мы рассматриваем эту возможность», – добавил глава американского ведомства.

Иран после нападения со стороны США и Израиля установил полный контроль над Ормузским проливом, сделав невозможным движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов в этой акватории. Об этом 4 марта заявил замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде. Блокировка пролива привела к росту цен на мировых рынках. Как отмечают эксперты, от эскалации на Ближнем Востоке в первую очередь пострадают крупнейшие импортеры нефти – Китай и Индия.

На этом фоне стоимость нефти Brent на межконтинентальной бирже ICE превысила $92 впервые за несколько лет.

