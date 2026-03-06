Reuters: США выдали Индии разрешение на покупку российской нефти

По словам министра финансов США Скотта Беннета, «эта заведомо краткосрочная мера не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только сделки с нефтью, уже добытой в море». По его мнению, мера временна, так как Вашингтон ожидает, что Индия в конечном итоге будет закупать больше американской нефти.