Reuters: США выдали Индии разрешение на покупку российской нефти
Минфин США выдал Индии разрешение на покупку российской нефти. Документ будет действовать в течение 30 дней, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников.
По словам министра финансов США Скотта Беннета, «эта заведомо краткосрочная мера не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только сделки с нефтью, уже добытой в море». По его мнению, мера временна, так как Вашингтон ожидает, что Индия в конечном итоге будет закупать больше американской нефти.
По данным агентства, индийские нефтеперерабатывающие предприятия закупают миллионы баррелей нефти из России, «чтобы справиться с дефицитом поставок, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке».
Зависимость Индии от импорта нефти составляет 80%, сообщала «Ведомостям» руководитель направления по исследованиям Индии в Московской школе управления «Сколково» Лидия Кулик. До 2022 г. основными поставщиками были Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и США. С 2021 г. доля России резко возросла, достигнув 35–40% потребления. Это произошло за счет снижения вдвое доли вышеупомянутых стран. В прошлом году доля России составила 30–35%.