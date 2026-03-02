В «Сколково» оценили влияние ситуации в Иране на Индию

В «Сколково» оценили влияние ситуации в Иране на ИндиюКонфликт может привести к росту цен на сырье, от чего выиграют российские поставщики
Рост мировых цен на нефть из-за конфликта вокруг Ирана, вероятно, не окажет значительного влияния на поставки в Индию. В краткосрочной перспективе Россия сохранит выгодные цены для страны, рассказала руководитель направления по исследованиям Индии в Московской школе управления «Сколково» Лидия Кулик.
Зависимость Индии от импорта нефти составляет 80%, напомнила она. До 2022 г. основными поставщиками были Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и США. С 2021 г. доля России резко возросла, достигнув 35-40% потребления. Это произошло за счет снижения вдвое доли вышеупомянутых стран. В прошлом году доля России составила 30-35%.
ОАЭ являются важным торговым партнером Индии с объемом торговли более $100 млрд, добавила она. Между странами действует преференциальный режим, и ОАЭ занимают лидирующие позиции как по импорту, так и по экспорту в Индию. Ситуация в Ормузском проливе может напрямую повлиять на торговлю между двумя странами, считает эксперт. «Ведомости» писали, что после начала конфликта США и Израиля с Ираном движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе резко снизилось. Всего возле Ормузского пролива стоят на рейде или движутся, не заходя в пролив, свыше 250 судов, перевозящих нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ).
Индия является четвертым по величине импортером и переработчиком СПГ в мире. По словам Кулик, страна планировала увеличить долю газа в энергобалансе до 15% к 2030 г., но фактически на данный момент она снизилась с 7% до 6% из-за высоких цен. Основные поставщики включают Иран, приостановивший производство, Катар, Нигерию, США и Австралию. Катар, расположенный ближе к западному побережью Индии, сталкивается с угрозами для своих поставок. В Индии работают семь СПГ-терминалов: пять на западном побережье, обращенном к Ближнему Востоку, и два на восточном.
Рост цен, говорит Кулик, вынудит Индию сократить импорт СПГ. Большая часть газа используется для производства удобрений, что позволит быстрее окупить расходы, так как закупки удобрений субсидируются государством. В результате российские поставщики удобрений в Индию выиграют больше от роста цен на СПГ, чем российские поставщики газа, так как потребление газа домохозяйствами, энергетикой и промышленностью не увеличится.
Ситуация с трудовыми мигрантами из Индии в странах Персидского залива не изменится, считает эксперт. По ее словам, их число сократилось за последние годы, и те, кто уже работает, продолжат это делать. Наблюдается тенденция к увеличению числа квалифицированных специалистов.
МИД Индии после сообщения об эскалации конфликта между Ираном, Израилем и США выразил глубокую обеспокоенность. «Мы настоятельно призываем все стороны проявлять сдержанность, избегать эскалации и уделять первостепенное внимание безопасности гражданского населения», – заявили в министерстве.