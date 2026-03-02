В «Сколково» оценили влияние ситуации в Иране на Индию

ОАЭ являются важным торговым партнером Индии с объемом торговли более $100 млрд, добавила она. Между странами действует преференциальный режим, и ОАЭ занимают лидирующие позиции как по импорту, так и по экспорту в Индию. Ситуация в Ормузском проливе может напрямую повлиять на торговлю между двумя странами, считает эксперт. «Ведомости» писали, что после начала конфликта США и Израиля с Ираном движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе резко снизилось. Всего возле Ормузского пролива стоят на рейде или движутся, не заходя в пролив, свыше 250 судов, перевозящих нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ).