Акции российских нефтяников выросли на фоне конфликта США и Израиля с Ираном
Акции российской нефтяной компании «Татнефть» на Московской бирже увеличились на 6,1% и достигли 576,2 руб. за бумагу по состоянию на 10:35 мск. Котировки выросли на фоне военных действий США и Израиля с Ираном.
Бумаги «Башнефти» подорожали на торгах на 8,2% и составили 1595 руб. Акции «Руснефти» выросли на 9,5% до 129,2 руб.
28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В результате погибли верховный лидер исламской республики Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных руководителей. Тегеран в ответ атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке и Тель-Авив.
После начала вооруженного противостояния США и Израиля с Ираном движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана, резко снизилось. По подсчетам «Ведомостей», всего Ормузского пролива стоят на рейде или движутся, не заходя в пролив, более 250 судов, которые перевозят нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ).
По мнению опрошенных экспертов, на этом фоне цена нефти в ближайшие дни может превысить $80–100/барр.