Акции российских нефтяников выросли на фоне конфликта США и Израиля с Ираном

После начала вооруженного противостояния США и Израиля с Ираном движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана, резко снизилось. По подсчетам «Ведомостей», всего Ормузского пролива стоят на рейде или движутся, не заходя в пролив, более 250 судов, которые перевозят нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ).