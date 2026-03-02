Газета
ОАЭ и Катар пытаются убедить США поскорее завершить операцию против Ирана

По данным источников Bloomberg, они таким образом пытаются предотвратить эскалацию конфликта
Ведомости

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар в частном порядке добиваются поддержки союзников, чтобы убедить президента США Дональда Трампа выбрать путь деэскалации и ограничить по времени военную операцию против Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Абу-Даби и Доха стремятся создать широкую международную коалицию, которая могла бы способствовать быстрому и дипломатическому завершению конфликта. Их цель – предотвратить дальнейшую региональную эскалацию и избежать затяжного шока на энергетическом рынке.

Как пишет Bloomberg, Катар предупредил о возможном резком росте цен на газ, если судоходные маршруты в регионе не восстановятся к середине недели. После атаки иранского беспилотника страна приостановила производство СПГ на своем крупнейшем экспортном объекте, что вызвало повышение цен на газ в Европе более чем на 50%.

Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с монархиями Персидского залива

Политика / Международные отношения

Параллельно обе страны работают над срочным усилением систем противовоздушной обороны. ОАЭ запросили у союзников помощь в сфере ПВО средней дальности, а Катар – поддержку в противодействии беспилотникам, которые, по оценкам источников, представляют большую угрозу, чем баллистические ракеты. Согласно внутреннему анализу, запасы ракет-перехватчиков Patriot у Катара при текущем темпе использования могут исчерпаться в течение четырех дней.

Лидеры ОАЭ и Катара в последние дни провели телефонные переговоры с рядом европейских руководителей, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, обсуждая ситуацию вокруг конфликта и его последствия для региона, отмечает Bloomberg.

Израиль атаковал иранскую территорию 28 февраля. К военной операции присоединились США, начав собственные действия под названием «Эпическая ярость». Главными целями ударов стало руководство страны. В интервью CNN 2 марта президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона скоро проведет большую волну ударов по территории Ирана.

