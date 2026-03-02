ОАЭ и Катар пытаются убедить США поскорее завершить операцию против Ирана

Как пишет Bloomberg, Катар предупредил о возможном резком росте цен на газ, если судоходные маршруты в регионе не восстановятся к середине недели. После атаки иранского беспилотника страна приостановила производство СПГ на своем крупнейшем экспортном объекте, что вызвало повышение цен на газ в Европе более чем на 50%.