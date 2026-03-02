Трамп: мы даже не начали бить по Ирану по-настоящему
Американская сторона скоро проведет большую волну ударов по территории Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью CNN.
«Мы даже не начали бить по Ирану по-настоящему. Большая волна атак еще не произошла – она скоро придет». – завил он.
Израиль атаковал иранскую территорию 28 февраля. К военной операции присоединились США, начав собственные действия под названием «Эпическая ярость». Главными целями ударов стало руководство страны. Погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур. Резиденция лидера полностью уничтожена, правительство объявило 40-дневный траур и семь выходных.
Министр войны США Пит Хегсет говорил, что война в Иране не будет «бесконечной». Ее цель – уничтожить ракетную программу, военно-морские силы страны и лишить Тегеран возможности создать ядерное оружие. По словам главы Пентагона, операция может занять несколько недель, но сроки могут сдвинуться: условия ее окончания определяет только Трамп.
ABC News сообщал, что Трамп выступит с речью относительно ситуации вокруг Ирана в Белом доме в 11:00 по восточному времени (19:00 мск).