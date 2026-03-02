Хегсет назвал операцию США против Ирана самой сложной в истории

28 февраля Израиль атаковал иранскую территорию. К военной операции присоединились США, начав собственные действия под названием «Эпическая ярость». Главными целями ударов стало руководство страны – в первый день боевых действий был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Трамп 2 марта заявил, что Тегеран якобы два раза пытался убить его. Американский лидер отметил, что «достал» верховного лидера Ирана раньше.