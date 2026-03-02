Хегсет назвал операцию США против Ирана самой сложной в истории
Операция американских военных против Ирана «Эпическая ярость» стала самой смертоносной, сложной и точной в истории, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции.
«Два дня назад по прямому приказу президента Дональда Трампа военное министерство начало операцию "Эпическая ярость" – наиболее смертоносную, наиболее сложную и наиболее точную воздушную операцию в истории», – сказал он (цитата по ТАСС).
Хегсет при этом не стал говорить о возможном наземном компоненте американской операции.
28 февраля Израиль атаковал иранскую территорию. К военной операции присоединились США, начав собственные действия под названием «Эпическая ярость». Главными целями ударов стало руководство страны – в первый день боевых действий был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Трамп 2 марта заявил, что Тегеран якобы два раза пытался убить его. Американский лидер отметил, что «достал» верховного лидера Ирана раньше.