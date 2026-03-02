Трамп заявил, что Иран пытался ликвидировать его дважды
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с журналистом телеканала ABC заявил, что власти Ирана якобы два раза пытались убить его. Американский лидер при этом подчеркнул, что «достал» верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи раньше.
«Я достал его прежде, чем он достал меня. Они пытались дважды. Что ж, я достал его первым», – сказал Трамп.
2 марта журнал The Atlantic со ссылкой на неназванного чиновника американской администрации сообщил, что следующей целью Трампа станет Куба. «Президент чувствует, что "у меня все получается"; что "это работает"», – сказал собеседник издания.
28 февраля Израиль и США начали вооруженную операцию против Ирана. Ключевой целью стало руководство республики – погиб верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и другие высокопоставленные военнослужащие. В ответ Иран ударил по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке.